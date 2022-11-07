«Ударил ножом по голове»: новосибирец, пытавшийся убить жену в общежитии, предстанет перед судом

В Новосибирске будут судить мужчину, пытавшегося убить сожительницу в общежитие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске до суда дошло дело 36-летнего мужчины, пытавшегося убить гражданскую жену. Конфликт произошел в июле 2022 в комнате общежития на улице Новочеркасской. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

– Следствие установило, в день неудавшейся расправы мужчины был пьян. Он поссорился с гражданской женой и пригрозил ей убийством. После чего несколько раз нанес удары ножом в область головы и туловища. Добить жертву не удалось. Она оказала сопротивление, плюс убийство пресекло другое лицо. Женщина получила раны руки, поясницы и скальпированную рану головы, – говорится в сообщении региональной прокуратура.

Вину агрессор не признал. Дело по существу рассмотрят в Калининском районном суде.

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