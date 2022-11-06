Новосибирцев предупредили о мошенниках, которые представляются следователями и полицейскими

В Новосибирской области участились случаи телефонного мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцам чаще стали звонить мошенники и представляться правоохранителями. В Следственном комитете предупредили, что схемы злоумышленников стали более изощренными, потому раскрывать такие преступления труднее.

— Мошенники используют не только ПО, подменяющее номер телефона, но и поддельные документы госструктур и банков. Сотрудники правоохранительных органов не могут требовать по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, а также информации по счетам и пластиковым картам, — предупредили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Если вы столкнулись с телефонным мошенником, перезвоните в банк или на горячую линию ведомства, сотрудником которого представился мошенник, и расскажите о своем случае.

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