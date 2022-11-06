В Новосибирске ожидаются мокрый снег и похолодание с 7 ноября

Со следующей недели начнутся постоянные снегопады. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на следующей неделе погода испортится. Синоптики передают метели и похолодание до -1 градуса.

— 7, 8 и 9 ноября в температура днем в Новосибирске опустится до 0...-1 градуса, будет пасмурно, без осадков. В четверг, 10 ноября, пойдет сильный снег, а порывы ветра достигнут 10-14 метров в секунду, — передает сайт Gismeteo/

Снегопады продлятся до конца недели, в воскресенье, 13 ноября, потеплеет до +1 градуса, а вместе со снегом днем пойдет дождь, также ожидается усиление ветра до 17 метров.

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