В Новосибирской области начался сезон зимней рыбалки

Рыбаки открыли сезон ловли из-подо льда. Фото: Сергей Лушков.

Новосибирские рыбаки объявили сезон «твердой воды». В группе «Рыбалка в Новосибирске» они стали делиться первым уловом из-подо льда.

— Лед еще опасный, трещит и валится. Как говорится, зуд снял, рыбу поймал, сезон открыл, — пишет рыбак Сергей Лушков.

Рыболовы предупреждают, что лед еще тонкий, около 1,5-2 сантиметров толщиной, а рыба клюет в местах, где вода еще не покрылась плотной коркой.

— Основной выход рыбы случился после 16:00 в прилове было пару хороших окуней граммов по 700, — поделился другой рыбак Антон Горлов.

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