«Искали в интернете все способы»: в Новосибирской области подростки пытались оживить умершего друга у них в гостях

Региональный СК проводит проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области в городе Тогучин умер восьмиклассник. Как рассказывают местные жители, в этот день он гостил у друзей.
- Когда ему стало плохо, то один из мальчиков пытался его откачать. Искал в интернете способы, выносил на улицу. Только после этого он вызвал скорую помощь, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.
Что произошло с подростком пока неизвестно. Региональный СК начал по данному факту проверку.
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