«Искали в интернете все способы»: в Новосибирской области подростки пытались оживить умершего друга у них в гостях

Региональный СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в городе Тогучин умер восьмиклассник. Как рассказывают местные жители, в этот день он гостил у друзей.

- Когда ему стало плохо, то один из мальчиков пытался его откачать. Искал в интернете способы, выносил на улицу. Только после этого он вызвал скорую помощь, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Что произошло с подростком пока неизвестно. Региональный СК начал по данному факту проверку.

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