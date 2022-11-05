Семена сожгли. Фото: пресс-служба Россельхознадзора
В Новосибирске сожгли 86 килограмм опасных семян петрушки и сельдерея. Об этом сообщили в пресс-службе Росссельхознадзора по Новосибирской области.
- Так, французские семена сельдерея листового и итальянские семена сельдерея корневого сорта, а также французские семена петрушки, предназначенные для посева, оказались поражены Зебра чипом, - говорится в релизе ведомства
Чтобы не произошло заражения опасные семена пришлось уничтожить.
Как отметили в ведомстве, данный карантинный объект был обнаружен впервые.
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