В Новосибирской области умер восьмиклассник

Друг восьмиклассника вызвал скорую.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области умер 14-летний школьник. ЧП произошло в городе Тогучине. Как сообщают местные жители, мальчик из многодетной семьи.
- Он был в гостях у друзей. Что произошло там непонятно. Друг его пытался откачать сам сначала. Искал в интернете разные методы, на улицу выносил и уже только после вызвал скорую, - рассказал КП-Новосибирск местный житель.
В региональном СК по факту смерти восьмиклассника начали проверку.
- Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, - сообщили КП-Новосибирск с региональном следственном комитете.
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