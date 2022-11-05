Погода в Новосибирске на ноябрь 2022: месяц будет самым теплым в истории региона

Мокрый снег с дождем синоптики обещают в конце месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на ноябрь 2022 будет теплой. Метеорологи составили прогноз на месяц и отметили, что месяц будет самым теплым за всю историю области.

- Средняя месячная температура воздуха ожидается -5…-8 градусов, что выше нормы на 1-2 градуса. В первой декаде месяца ночью температура воздуха опустится до -12 градусов, а днем она будет колебаться от +3…+5 градусов, до -1…-6 градусов, - сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

С 11 по 20 ноября ночью температура воздуха опустится до – 16 градусов, а днем от +2 до -9 градусов.

Ближе к концу месяца на улице будет в основном минус. Ночью столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов, а днем - 3..- 8 градусов.

- Осадки в виде мокрого снега и дождя в основном ожидаются ближе к концу ноября, - отмечают синоптики.

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