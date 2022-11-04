В Новосибирске на площади Энергетиков в яму провалилась два автомобиля

В Новосибирске на площади Энергетиков провалился асфальт: в яму упали две машины. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на площади Энергетиков провалился асфальт: в яму упали две машины. Инцидент случился днем 4 ноября, об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На площади Энергетиков провалился асфальт. В образовавшуюся яму провалились два автомобиля, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам владельца кроссовера Nissan Qashqai, у него оказались пробиты 2 колеса и погнулись два диска.

Согласно данным портала Яндекс. Карты, на площади Энергетиков образовалась пробка в 8 баллов.

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