Над Новосибирском кружил самолет, летящий из Санкт-Петербурга в Барнаул

Самолет кружил над городом около 15 минут. Фото: предоставлено очевидцами

Над Новосибирском днем в пятницу, 4 ноября, нескольку кругов сделал самолет. Очевидцы считают, что он не мог приземлиться.

— Уже 15 минут в небе над Новосибирском кружит самолёт, летящий из Санкт-Петербурга в Барнаул, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Очевидцы считают, что он не мог приземлиться. Фото: предоставлено очевидцами

По словам горожан, самолет заметили около полудня.

Судя по данным сервиса Flightradar, это был самолет авиакомпании Nordwind Airlines. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сегодня утром в регионе сильный туман. КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию, чтобы разобраться в произошедшем.

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