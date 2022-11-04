Депутат Государственной думы поздравил курсантов НВВКУ с днем военного разведчика

Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- Это те люди, чьи имена мы храним свято. 22 из них были удостоены высокого звания посмертно, - отметил в своей речи начальник училища генерал-майор Сергей Григорьевич Марковчин.

Торжественная церемония возложения цветов состоялась в честь Дня военного разведчика, который в России отмечается 5 ноября. На мероприятии присутствовал также депутат Государственной думы ФС РФ Александр Аксёненко, в своем выступлении он отметил вклад, который училище вносит в защиту национальных интересов всей страны.

Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- Подготовка к специальной военной операции и ее развертывание сегодня в очередной раз показывают нам важность тех задач, которые выполняет военная разведка.

Согласно информации на официальном сайте училища, в начале 1990-х годов в НВВКУ в соответствии с приказом министра обороны РФ была сформирована кафедра разведки. Это была единственная кафедра в системе военно-учебных заведений Вооруженных сил Российской Федерации, где готовили офицеров войсковой разведки.

В 2020 году впервые в училище был осуществлен набор курсантов по специальности «применение подразделений глубинной разведки».