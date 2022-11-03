В Барнауле задержали охранника, ограбившего ювелирный на 100 миллионов рублей

Драгоценности похититель спрятал в мешки и закопал. Фото: МВД России

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего из ювелирного отдела в ТРЦ драгоценностей на 100 миллионов рублей. О случившемся стало известно 5 октября: мужчина, накануне устроившийся работать в магазин охранником, вскрыл замки в отделе и вынес оттуда 2800 изделий. «Работал» он вместе с подельником.

Как сообщает издание amic.ru, горе-охранника задержали в Барнауле. Там он снимал квартиру через подставных лиц и планировал скрываться. Драгоценности расфасовал по мешкам и закопал на территории частного дома. Краденную ювелирку у него изъяли и вскоре отправят на экспертизу.

Сейчас полицейские продолжают искать его подельника.

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