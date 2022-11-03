В Новосибирской области расширили меры поддержки предпринимателей в условиях мобилизации

Мобилизованные могли обратиться со своими вопросами в консультационные центры. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области расшили меры поддержки предпринимателей в условиях мобилизации. Они коснулись налоговых ставок и налоговых каникул. Кроме того, для мобилизованных предпринимателей все сроки по уплате налогов и представлению отчетности переносятся автоматически.

— Оборот малых и средних предприятий по итогам 1 полугодия 2022 года составил 50% от оборота всех предприятий области. Правительство региона и наше министерство заинтересовано в оказании поддержки как действующих, так и мобилизованных предпринимателей, для этого разработаны и приняты актуальные меры, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Федеральная налоговая служба также запустила сервис с разъяснениями особенностей налоговых льгот для мобилизованных. Горячая линия поддержки предпринимателей работает в Центре «Мой бизнес» региона по телефону 8-800-600-34-07.

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