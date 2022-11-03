Пьяный новосибирец бросил подожжённые петарды в цех суши и убежал прятаться

Хулиган оскорблял работников и угрожал поджогом.
Фото: Эдуард Абрамов
Пьяный новосибирец бросил подожжённые петарды в цех по производству суши на улице Петухова и убежал прятаться. Произошел инцидент 2 ноября.
— Хулиган оскорблял работающих в цеху людей и угрожал поджогом здания. В доказательство своих намерений он бросил на пол несколько подожжённых петард, после чего убежал и спрятался на соседней стройке, — рассказали в АБ «Гвардия».
Прибывшие на место бойцы ГБР нашли хулигана и провели воспитательную беседу. Однако мужчина не собирался останавливаться. Через несколько часов он вернулся в цех и снова начал хулиганить. В этот раз его задержали и передали руководителю организации, где он работал — на ту самую стройку, куда сибиряк убежал прятаться.
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