Пьяный новосибирец бросил подожжённые петарды в цех суши и убежал прятаться

Хулиган оскорблял работников и угрожал поджогом. Фото: Эдуард Абрамов

Пьяный новосибирец бросил подожжённые петарды в цех по производству суши на улице Петухова и убежал прятаться. Произошел инцидент 2 ноября.

— Хулиган оскорблял работающих в цеху людей и угрожал поджогом здания. В доказательство своих намерений он бросил на пол несколько подожжённых петард, после чего убежал и спрятался на соседней стройке, — рассказали в АБ «Гвардия».

Прибывшие на место бойцы ГБР нашли хулигана и провели воспитательную беседу. Однако мужчина не собирался останавливаться. Через несколько часов он вернулся в цех и снова начал хулиганить. В этот раз его задержали и передали руководителю организации, где он работал — на ту самую стройку, куда сибиряк убежал прятаться.

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