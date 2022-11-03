В Новосибирске на остановке «Кафе Лада» умер мужчина

В Новосибирске на транспортной остановке «Кафе Лада» умер мужчина. Фото: Кадр из виедо\"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на транспортной остановке «Кафе Лада» умер мужчина. ЧП случилось днем в четверг, 3 ноября.

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что прохожие пытались помочь человеку и даже делали ему искусственный массаж сердца. Вероятнее всего, стоявшему на остановке мужчине просто стало плохо.

Как сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», сообщение обнаружении тела мужчины без видимых причин насильственной смерти поступило в полицию. По данному факту проводится поверка.

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