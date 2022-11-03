В Новосибирске на улице Нарымской образовалась огромная пробка

Пробки оцениваются в 5 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске образовалась огромная пробка на улице Нарымской. Она упирается в перекрытую на время открытия стелы «Город трудовой доблести» улицу Дуси Ковальчик.

По данным «Яндекс. Карт», «красный» сковал все прилегающие к площади Калинина дороги: движение затруднено по улицам Дачная, Перевозчиков, Тимирязева и Дуси Ковальчук.

Также крупные пробки сковали центр города. Сильнее всего заторы на улице Восход и Писарева, а также на правобережной развязке. На левом берегу движение затруднено по улице Ватутина и проезду Энергетиков.

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