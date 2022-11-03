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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:38

Новосибирские IT-компании в 2022 году получили гранты и льготы по налогам

Об этом рассказали в правительстве региона
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области в 2022 году IT-компании получили гранты и налоговые льготы.

В Новосибирской области в 2022 году IT-компании получили гранты и налоговые льготы.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирской области в 2022 году IT-компании получили гранты и налоговые льготы. Такие меры поддержки специалистов этой сферы был принят на федеральном уровне. Так, в нашем регионе первые высокотехнологичным инновационным компаниям уже одобрили льготные кредиты. Кроме того, уже получили одобрение почти 500 заявок на льготную ипотеку.

— Учитывая, что Новосибирская область — центр подготовки IT-кадров, особый упор мы решили сделать на меры поддержки, направленные на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Одной из мер поддержки, реализуемых в Новосибирской области, является оказание финпомощи лучшим школьным учителям информатики: 50 педагогов уже получили по 115 тысяч рублей. А ежемесячная доплата в 15 тысяч рублей положена молодым преподавателям IT-дисциплин в колледжах.

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