В Новосибирске улицу Ленина перекроют до февраля и запретят парковку

Улицу Ленина перекроют по 10 февраля. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске улица Ленина станет пешеходной с 6 ноября до 10 февраля из-за новогодних мероприятий. Ее закроют для транспорта, а также запретят там парковаться. Связано ограничение с реализацией проекта «Новогодняя столица России».

— Улица Ленина закроется от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого, — рассказали в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что там организуют зону гостеприимства для новогодних мероприятий. Праздничное оформление улицы завершат в последних числах ноября.

Напомним, что город начали украшать к Новому году. Первые праздничные арки уже установили в Театральном сквере.

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