«Отец нападал, сын снимал на камеру»: новосибирец отправился в колонию за драку с участковым

Подсудимый нанес не менее 10 ударов кулаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд отправил 54-летнего мужчину в колонию-поселение за драку с участковым. Конфликт случился 23 августа 2021 года во дворе частного дома на улице Марата.

Днем в дежурную часть поступил вызов от местной жительницы, которая пожаловалась на конфликт с бывшим мужем. Женщина приехала с риэлтором и двумя покупателями на просмотр дома. Однако 54-летний мужчина закрылся изнутри, хотя был выселен оттуда по решению суда. Участковый потребовал предъявить документы, мужчина отказался. В ответ на требование проехать в отдел полиции обиженный экс-супруг накинулся на полицейского.

- Подсудимый схватил участкового за шею, зажал и стал наносить удары. Участковый смог освободиться от захвата, схватил подсудимого и потащил к ограде, надеясь на помощь напарников – однако их там не оказалось. Подсудимый высказал угрозу убийством, продолжил наступать и наносить удары, тогда участковый достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять. В этот момент подъехал экипаж ППС, и подсудимый прекратил нападать на участкового. За дракой наблюдал сын подсудимого и снимал все на камеру мобильного телефона, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Медосмотр выявил у полицейского ссадины и гематомы. В полиции возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

Ранее нападавший на полицейского не был судим, вину не признал. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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