На водоемах Новосибирской области завершается навигация маломерных судов

Сезон навигации маломерных судов на водоемах Новосибирской области подошел к концу. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Сезон навигации маломерных судов на водоемах Новосибирской области подошел к концу. Сейчас выходить на воду крайне опасно, предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Как объяснили в ведомстве, местные водоемы начали активно покрываться льдом. Другими неблагоприятными факторами являются порывистый ветер и мокрый снег.

− Все это может привести к ЧП при эксплуатации маломерных судов, − отметили в МЧС.

В таких опасных условиях моторы могут выйти из строя. А при столкновении со льдиной происходит прорыв надувных лодок. Плавсредства переворачиваются, и люди оказываются в ледяной воде. Шансов добраться до берега живыми практически нет.

Поэтому специалисты советуют отправить плавательные средства на хранение до начала нового навигационного периода.

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