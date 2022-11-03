Черный туалет за 2,9 миллиона рублей установят в Центральном парке Новосибирска

В Центральном парке Новосибирска хотят установить черный туалет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном парке Новосибирска хотят установить черный туалет с антивандальными унитазами и раковинами. Информация появилась на сайте «КонтурЗакупки».

Заказчиком выступает МУ «Дирекция городских парков». За необычный объект готовы заплатить 2,9 миллиона рублей.

Особенность антивандальных унитазов и раковин заключается в том, что они выполнены из нержавеющей стали и могут прослужить гораздо дольше, чем классические изделия. А еще они хорошо поддаются чистке.

В документации указано, что новый туалет должен быть доступен и для людей с инвалидностью. Кроме того, важно, чтобы помещение обогревалось. Для этого внутри установят конверторные обогреватели.

Поучаствовать в торгах можно до 7 ноября.

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