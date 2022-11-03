В центре Новосибирска рано утром 3 ноября столкнулись 5 машин. Фото: "АСТ-54".

Утром в четверг, 3 ноября, в центре Новосибирска произошло жёсткое ДТП. На перекрёстке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных столкнулись минимум 5 машин. Информация об аварии появилась в соцсети.

– При невыясненных обстоятельствах столкнулись хэтчбек «ВАЗ-2114», седаны Toyota Carina, Hyundai Solaris, Toyota Camry и кроссовер Mercedes-Benz, – говорится в группе «АСТ-54».

Известно, что некоторые машины, попавшие в аварию, были припаркованы вдоль дороги.

В ГИБДД инцидент еще не прокомментировали. Информация уточняется.

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