Пляж «Наутилус» в Новосибирске не планируют открывать в 2023 году

Пляж «Наутилус» в Новосибирске не возобновит свою работу в 2023 году. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Пляж «Наутилус» в Новосибирске не возобновит свою работу в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Пока что по этой теме однозначного решения нет, строительство моста еще продолжается. И значительная часть пляжа является, по сути, стройплощадкой, — отметил градоначальник во время пресс-конференции 2 ноября.

Напомним, доступ к пляжу перекрыли весной 2020 года, когда стартовало строительство четвертого моста через Обь.

Ранее ГК «ВИС» сообщала, что все работы по строительству моста ведутся по графику. На площадках на обоих берегах задействовано более 1200 человек и более 180 единиц техники. В конце октября рабочие приступили к устройству дорожного покрытия проезжей части мостового перехода через Обь. Завершить строительство планируется в конце 2023 года.

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