Уроженца Новосибирской области Андрея Марушкина наградили Орденом Александра Невского и Орденом Мужества

Андрей Марушкин награжден Орденом Александра Невского. Фото: Минобороны РФ

Житель Чистоозерного района Новосибирской области полковник Андрей Марушкин награжден Орденом Александра Невского. Это уже вторая почетная государственная награда, присвоенная сибиряку за время участия в специальной военной операции. В мае он получил Орден Мужества.

— Благодаря высокой профессиональной подготовке и опыту Андрея Марушкина в первые дни военной операции бригада продвинулась в глубину на расстояние более 100 километров, попутно обнаруживая и уничтожая засады и блокпосты противника, — сообщили в Минобороны РФ. — Также бригада подполковника Марушкина неоднократно принимала участие в освобождении населенных пунктов от националистов.

Освободив более 10 населенных пунктов от националистов, бригада Марушкина не понесла потерь.

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