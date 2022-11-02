Девочку госпитализировали.
В Новосибирске «Тойота» сбила 17-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по «зебре». Произошло ДТП вечером в среду, 2 ноября.
— 31-летний водитель за рулем «Тойота Виста» двигался по улице Титова в сторону улицы Станиславского. У дома №10 по улице Костычева он сбил подростка, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшей оказалась 17-летняя девочка. Ее с различными травмами доставили в больницу.
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