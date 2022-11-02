Дольщикам 11 новосибирских долгостроев выплатят компенсацию

В Новосибирской области дольщики 24 долгостроев получат компенсацию за неполученное жилье. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области дольщики 24 долгостроев получат компенсацию за неполученное жилье. Сейчас уже выплаты получили более 2 тысяч дольщиков. Как отметили в минстрое региона, сейчас работа ведется на 32 объектах: 8 домов достраиваются, а остальным — возвращают деньги.

— Всего компенсации предусмотрены для 2 117 дольщиков, на сегодняшний день средства выплачены уже 2 051 дольщику — это 96 % от общего числа. На эти цели направлено более 4, 7 миллиардов рублей. Остальные дольщики по разным причинам сами еще не обратились за получением выплаты, компенсации выплачиваются в заявительном порядке, — отметил Алексей Колмаков.

Чтобы получить помощь, дольщики могут обратиться по телефонам министерства строительства 8 (383) 319-64-92.

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