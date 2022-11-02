Для продления метро в Новосибирске потребуется более 20 миллиардов рублей

Строительство новых станций метро обойдется в 20, 4 миллиарда рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для продления Дзержинской линии метро в Новосибирске потребуется 20,4 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский во время заседания круглого стола Заксобрания, на котором обсуждался план развития метрополитена до 2030 года. Причем, в эту сумму не вошла стоимость электродепо «Волочаевское», которую оценивают примерно в 10 миллиардов рублей.

— В первоочередном порядке дальнейшее развитие метро предполагается за счет актуализации проекта по продлению Дзержинской линии метрополитена: от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с промежуточной станцией «Гусинобродская». МП «МЕТРО МИР» в январе 2022 года завершена корректировка сметной стоимости строительства в ценах на 4-й квартала 2021 года — 20,4 миллиарда рублей,— пояснил Костылевский.

По словам заместителя мэра Олега Клемешова, городские власти сейчас заняты проектировкой левого перегонного тоннеля Дзержинской линии. Ведь, как оказалось, только при его наличии удастся пройти Главгосэкспертизу.

— Финансирование будет предусмотрено на 2023 год в бюджете Новосибирска. Есть уверенность, что в 2023 году работы по проектированию левого перегонного тоннеля мы завершим, — заверил Олег Клемешов.

Напомним, что в план развития метрополитена до 2030 года входит строительство шести станций, одну из которых почти достроили — станцию «Спортивная». Продлять метро планируют по двум линиям.

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