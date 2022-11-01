СК подключился к расследованию дела о драке между восьмиклассниками в школе под Новосибирском

СК хочет забрать дело о драке себе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный следственный комитет хочет забрать результаты проверки по факту драки между восьмиклассниками под Новосибирском. Та произошла в Новолуговской школе №57 27 октября. 13-летний подросток избил 14-летнего после занятий. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

— В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУ СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — пояснили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что пострадавший подросток все еще находится в больнице. Ему предстоит сложная операция на лице.

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