В Новосибирске цены на красную икру выросли до 10 тысяч за килограмм

В Новосибирске ощутимо выросли цены на красную икру. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ощутимо выросли цены на красную икру. Килограмм деликатеса обойдется людям в среднем в 4-6, а в особых случаях — в 10 тысяч рублей.

Килограммами икру в Новосибирске продают, в том числе, и в интернете. К примеру, на «Авито» в объявлениях продавцы в основном указывают цену за килограмм, однако отмечают, что расфасовать могут на другой объем.

Цены за килограмм достигают 10 тысяч рублей. Фото: "Авито"

Варьируется цена в зависимости от поставщика и места изготовления продукта. Как правило, в Новосибирск икру везут с Камчатки. По данным Новосибирскстата, за последние три года красная икра подорожала более чем в 1, 5 раза.

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