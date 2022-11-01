Под Новосибирском поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку

Транспортная прокуратура начала проверку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области недалеко от станции Обь электропоезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. Произошло ЧП вечером во вторник, 1 ноября.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая, — пояснила КП-Новосибирска старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Напомним, что летом поезд сбил 14-летнего подростка в Первомайском районе. Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами: множественные переломы и разрыв бедренной артерии. Чтобы спасти ребенка объявили о сборе крови. Многие местные пошли в доноры, однако мальчика не удалось спасти. Через сутки он умер.

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