Сильный туман и гололедица придут в Новосибирск

Густой туман опустится утром на Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 2 ноября, в Новосибирске потеплеет до+5, а утром будет небольшой туман. Об этом предупредили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– Днём в Новосибирске будет +3…+5. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, – говорят метеорологи.

По Новосибирской области температура днем достигнет 2-7 градусов тепла. Ночью и утром местами пройдёт изморозь, на дорогах гололедица.

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