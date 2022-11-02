Сильный туман и гололедица придут в Новосибирск

Густой туман опустится утром на Новосибирск.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среду, 2 ноября, в Новосибирске потеплеет до+5, а утром будет небольшой туман. Об этом предупредили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.
– Днём в Новосибирске будет +3…+5. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, – говорят метеорологи.
По Новосибирской области температура днем достигнет 2-7 градусов тепла. Ночью и утром местами пройдёт изморозь, на дорогах гололедица.
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