Завершилось строительство дороги, соединяющей Россию с Китаем через Новосибирск

Дорога идет по Чуйскому тракту до Китая и далее по западу Монголии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Завершилось строительство 745-километрового участка дороги, соединяющей Россию и Китай через западные регионы Монголии. От Новосибирска она проходит по Чуйскому тракту до китайского города Урумчи и далее через монгольский Ховд.

— В западных провинциях Ховд и Баян-Улгий, граничащих с РФ и КНР, введена в эксплуатацию 745-километровая часть автомобильной дороги АН-4. Всего протяженность коридора составляет более 4 500 километра от Новосибирска до Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, — сообщили в ТАСС.

В рамках строительства автодороги было сооружено 33 железобетонных моста длиной от 30 до 201 метра. А также около полутора километров сетчатого ограждения, которое будет защищать от камнепадов.

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