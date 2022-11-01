Детский омбудсмен проконтролирует расследование драки между восьмиклассниками в школе под Новосибирском

Надежда Болтенко проконтролирует расследование драки между восьмиклассниками Новолуговской школы № 57. Фото: Иван ВИСЛОВ

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко проконтролирует расследование драки между восьмиклассниками Новолуговской школы № 57.

— Школьный конфликт между одноклассниками, который произошёл 27 октября, окончился физической расправой и стал предметом расследования для правоохранительных органов.

Пострадавший подросток сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами. Ему предстоит сложная операция на лице, — сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирске.

Надежда Болтенко направила запросы в администрацию школы и ведомства, занимающиеся разбирательствами в произошедшем.

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