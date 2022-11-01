В Новосибирской области 80 % работников заявили о том, что им не хватает зарплаты на жизнь

80 % новосибирцев не хватает денег на основные нужды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Большинству жителей Новосибирской области не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом сообщили в службе исследований сервиса по поиску работы hh.ru.
Только 20 % новосибирцев, судя по результатам опроса, согласились, что зарабатывают достаточно. В основном такого мнения придерживаются программисты, топ-менеджеры и специалисты из сферы добычи сырья. Больше всего нехватку зарплаты чувствуют представители обслуживающего персонала и сотрудники ресторанно-гостиничного направления.
44 % работающих новосибирцев считают необходимой прибавку в размере 20 тысяч рублей для того, чтобы «хватало на жизнь». Больше всего новосибирцы тратят на еду, аренду жилья или ипотеку. Гораздо меньше расходы на детей, транспорт и коммуналку.
Исследователи напомнили, что средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 53 тысячи рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер