В Новосибирской области 80 % работников заявили о том, что им не хватает зарплаты на жизнь

80 % новосибирцев не хватает денег на основные нужды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большинству жителей Новосибирской области не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом сообщили в службе исследований сервиса по поиску работы hh.ru.

Только 20 % новосибирцев, судя по результатам опроса, согласились, что зарабатывают достаточно. В основном такого мнения придерживаются программисты, топ-менеджеры и специалисты из сферы добычи сырья. Больше всего нехватку зарплаты чувствуют представители обслуживающего персонала и сотрудники ресторанно-гостиничного направления.

44 % работающих новосибирцев считают необходимой прибавку в размере 20 тысяч рублей для того, чтобы «хватало на жизнь». Больше всего новосибирцы тратят на еду, аренду жилья или ипотеку. Гораздо меньше расходы на детей, транспорт и коммуналку.

Исследователи напомнили, что средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 53 тысячи рублей.

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