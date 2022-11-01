В Новосибирске продавец автозапчастей обманул покупателей на миллион рублей

В Новосибирске поймали мошенника с интернет-магазином автозапчастей. Фото: стоп-кадры видео пресс-службы ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирске поймали мошенника, который пять лет обворовывал людей из других городов, продавая несуществующие автозапчасти в интернет-магазине. Его обвиняют по двум статьям в 17 эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

34-летний предприниматель из Ленинского района действовал по продуманной схеме: сначала он просил покупателей скинуть ему деньги, а потом не отвечал на звонки. В среднем за один заказ новосибирец получал от 10 до 200 тысяч рублей.

– В числе обманутых покупателей жители Москвы, Абакана, Рязани, Алтайского и Краснодарского краев, других городов России, а также юридическая фирма, расположенная в Челябинске. Общая сумма ущерба, причиненного действиями обвиняемого, составила около одного миллиона рублей, – сообщили в ведомстве.

Полицейские и бойцы спецназа задержали продавца у него дома в апреле 2022 года. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Ленинский районный суд. Максимальное наказание, которое может грозить мошеннику – до 5 лет тюрьмы.

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