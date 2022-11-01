В Минздраве Новосибирской области опровергли информацию о закрытии гастроэнтерологических отделений

В Новосибирской области опровергли информацию о закрытии гастроэнтерологических отделений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пациенты в Новосибирске возмутились уходом узкоспециализированных врачей из двух больниц. Как объяснили в областном Минздраве, отделение гастроэнтерологии по закону должно соседствовать с хирургией. В ГКБ № 12 и инфекционной больнице №1 нет хирургического отделения, поэтому оттуда забрали и гастроэнтерологов.

Специалистов переведут в три разных учреждения – больницы ГКБ № 11 и № 25, а также поликлинику № 1.

По мнению министерства, такой выход из положения будет лучшим для жителей как правого, так и левого берега Новосибирска.

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