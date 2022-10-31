«Как маму надо ненавидеть…»: в Новосибирской области вандалы разгромили памятник родителям

По словам местных, ранее памятник уже ломали — вандалы разбивали голубя. Фото: администрация Барабинска

В Барабинске Новосибирской области неизвестные разломали памятник родителям, который был установлен в честь 100-летия пограничных войск. Разломали его в ночь с 30 на 31 октября.

— На территории Краеведческого музея неизвестные вандалы сломали памятник всем родителям. Скульптура — пожилая пара с голубем — была установлена в 2018 году в честь 100-летия пограничных войск, — сообщили в администрации Барабинска.

В муниципалитете добавили, что сейчас идет разбирательство, ищут тех, кто мог это сделать.

По словам местных жителей, это не первый случай вандализма. Ранее у памятника уже разбивали голубя.

— Кошмар. Сломали именно маму. Что в головах людей. Как маму надо ненавидеть, мир вокруг, — ужасается подписчица паблика ВКонтакте «Новости дня Каинск Барабинск».

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