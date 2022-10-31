Возле остановки «Стадион Сибирь» в Новосибирске начали сносить липы

В Новосибирске возле остановки «Стадион Сибирь» начали вырубать деревья. Фото: Защитим Богданку!
В Новосибирске возле остановки «Стадион Сибирь» начали вырубать деревья. На их месте должна появиться новая автобусная остановка.
Это возмутило местных жителей. Свое недовольство они выразили в группе «Защитим Богданку!» в социальной сети «ВКонтакте».
− Скоро лип на Богдашке не будет совсем, − отметила одна из местных жительниц.
Выяснилось, что разрешение на снос деревьев выдала мэрия Новосибирска. Вырубке подлежат четыре липы.
− Цель проведения работ – строительство остановки общественного транспорта, − говорится в документе.
Однако местных жителей это совсем не радует.
− Прекрасные деревья рубят, когда это прекратится?
− Красивейшая улица превращается в заурядный квартал из высоток, − высказываются горожане.
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