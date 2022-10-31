Возле остановки «Стадион Сибирь» в Новосибирске начали сносить липы

В Новосибирске возле остановки «Стадион Сибирь» начали вырубать деревья. Фото: Защитим Богданку!

В Новосибирске возле остановки «Стадион Сибирь» начали вырубать деревья. На их месте должна появиться новая автобусная остановка.

Это возмутило местных жителей. Свое недовольство они выразили в группе «Защитим Богданку!» в социальной сети «ВКонтакте».

− Скоро лип на Богдашке не будет совсем, − отметила одна из местных жительниц.

Выяснилось, что разрешение на снос деревьев выдала мэрия Новосибирска. Вырубке подлежат четыре липы.

− Цель проведения работ – строительство остановки общественного транспорта, − говорится в документе.

Однако местных жителей это совсем не радует.

− Прекрасные деревья рубят, когда это прекратится?

− Красивейшая улица превращается в заурядный квартал из высоток, − высказываются горожане.

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