В Новосибирске на три дня установится ясная и теплая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на три дня установится ясная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до +6 градусов.

— В Новосибирске с 1 по 3 ноября будет переменная облачность, температура воздуха будет удерживаться на отметке в среднем в +3…+5 градусов, осадков не ожидается, ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду, — сообщает Гидрометцентр России.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают потепление до +3…+4 градусов.

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