Вылетел в кювет и уснул: житель Новосибирской области угнал машину знакомого

Житель села Убинское угнал машину знакомого, а потом вылетел на ней в кювет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Убинское угнал машину знакомого, а потом вылетел на ней в кювет. Полицейские нашли мужчину спящим на водительском сидении, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сообщение об угоне поступило в отдел полиции 29 октября. У новосибирца пропал автомобиль марки «ВАЗ 2106».

В течение 30 минут полицейский нашел машину. Авто стояло на обочине дороги на одной из улиц села Убинское. Транспортное средство попало в ДТП.

Правоохранитель заметил, что в салоне спит неизвестный мужчина. Удалось установить, что это − 43-летний ранее судимый местный житель.

− Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, и тяжкое преступление, − уточнили в МВД.

Вскоре стало понятно, что произошло на самом деле. Оказалось, что мужчины вместе употребляли спиртное. Все это происходило дома у потерпевшего. Подозреваемый увидел ключи, оставленные в машине, и решил покататься. В дороге он не справился с управлением и вылетел в кювет. А после… Уснул.

Сибиряк признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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