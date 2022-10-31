Центр Бердска в Новосибирской области остался без горячей воды на весь день

В Бердске отключили горячую воду на весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 31 октября, в Бердске отключили горячую воду с 9 до 17 часов. Как сообщили в городской администрации, это связано со внеплановым очищением водоподогревателей в котельных.

Подачу горячей воды прекратили в жилых домах № 38, № 40, № 40/1, № 42, № 44, № 44/1, № 44а, № 46, № 46а по улице Ленина, в домах № 25, № 31 и № 38 по улице Карла Маркса, № 1 и № 3 по улице Ушакова, № 2 и № 4 по улице Свердлова.

Без горячей воды остались детский сад № 22 и приют «Юнона».

1 ноября с 12:00 до 16:30 электричество отключат в домах с № 13 по № 69 по улице Бердского Спецназа, с дома № 1 по № 50 по улице Журавлиная.

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