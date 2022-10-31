Валенки и чай с печеньками: водителей спасут от морозов в пунктах обогрева на новосибирских трассах

Водителей согреют чаем на новосибирских трассах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Дорожные службы Новосибирской области подготовили 30 мобильных пунктов обогрева на трассах. Рабочие помогут водителю доехать до ближайшего теплого места, а при необходимости машину эвакуируют в теплый бокс, сообщили в пресс-службе ТУАД.

Автомобилистов будут ждать тепловые пушки, инструменты для ремонта, прикуриватели, теплая одежда, пледы и даже валенки.

– В пунктах обогрева есть чай, печенье, дежурный сотовый телефон, – добавили в пресс-службе.

Послать сообщение можно по номеру 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов. Звонки принимают также по номерам 112 и 335-81-55.

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