В Новосибирске из-за перепадов температур на дорогах появится чёрный лёд

В Новосибирске из-потепления на дорогах появится чёрный лёд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новосибирских дорогах в ближайшие дни появится чёрный лёд. Это явление возникнет из-за смешанной погоды, перепадов температур: ночами будет морозно, а днём столбики термометра поднимутся до +5. Об этом свидетельствуют данные погодных сайтов.

– Днём 31 октября в Новосибирске будет +2, 1 ноября будет +4, 2 – +3, 4 и 3 ноября будет в городе +4 градуса. А вот ночами в городе будет морозно – до минус 5 градусов, – говорится на сайте «Яндекс Погоды».

Известно, что чёрная наледь замерзает тонкой плёнкой. Её не заметно на тёмном асфальте. Чёрный лёд может спровоцировать ДТП. Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber