В Новосибирске загадочно исчезла 54-летняя женщина в черно-белом пальто в клеточку. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Новосибирске пропала 54-летняя Братчина Галина Витальевна. О местонахождении женщины неизвестно с 26 октября.

– В день исчезновения женщина около 7-ми утра вышла из дома и пошла на работу. На работе не осталась, ушла в неизвестном направлении. Ранее не пропадала. Ни знакомые, ни друзья не знают о ее местонахождении. Обзвонили больницы, морги – туда она не поступала, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы Галины Витальевны: рост 157 см, худощавое телосложение, волосы каштановые с проседью, серо-зеленые глаза.

Была одета в черно-белое пальто в клеточку, голубой свитер, темно-синие джинсы, черные кожаные ботинки и белую шапку.

Если вы знаете, где находится женщина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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