Переулок Широкий в Новосибирске перекрыли до 10 ноября

В Новосибирске до 10 ноября перекрыли переулок Широкий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до 10 ноября перекрыли переулок Широкий. Об этом сообщили в мэрии города.

Ввести временные ограничения пришлось из-за аварийного ремонта теплотрассы. Проехать нельзя будет в районе частного дома №143.

В мэрии Новосибирска призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber