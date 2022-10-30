Переулок Широкий в Новосибирске перекрыли до 10 ноября

В Новосибирске до 10 ноября перекрыли переулок Широкий.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске до 10 ноября перекрыли переулок Широкий. Об этом сообщили в мэрии города.
Ввести временные ограничения пришлось из-за аварийного ремонта теплотрассы. Проехать нельзя будет в районе частного дома №143.
В мэрии Новосибирска призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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