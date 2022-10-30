«Целая эпоха»: в Новосибирске за 1000 рублей продают пачку лапши «Доширак»

В Новосибирске выставили на продажу «Доширак» со вкусом говядины. Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу «Доширак» со вкусом говядины. Необычное объявление размещено на сайте «Авито».

За лапшу быстрого приготовления просят 1000 рублей. Такую завышенную цену продавец объясняет тем, что красный «Доширак» постепенно исчезает с прилавков магазинов.

− Это целая эпоха. Остренький, пробивает как надо, − отметил находчивый новосибирец.

Он добавил, что у продукта есть несколько преимуществ. Во-первых, тратить много времени на приготовление пищи не нужно. Во-вторых, нет необходимости мыть посуду после еды.

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