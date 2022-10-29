В Новосибирске устанавливают тарифы на уборку могил и туалеты умерших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска устанавливают тарифы на платные ритуальные услуги. Документ об этом опубликовали на сайте администрации. Список платных услуг обширен: включает уборку могил, а также вынос тела с гробом. Цены на услуги тоже разные. Рассмотрим некоторые из них:

Так, стоить восстановление опавшей могилы будет 3707 рублей. Разовая уборка участка вокруг холмика могилы – 2188 рублей. Услуги по выносу тела будут стоить на порядок дороже. К примеру, вынос гроба из помещения, с заездом в прощальный зал, перевозка к месту захоронения, предание тела умершего земле обойдётся в 16970 рублей. Если потребуется помимо этого доставить и предметы похоронного ритуала, то нужно будет заплатить 19579 рублей.

Проект сс тарифами подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Они будут действовать до 1 ноября 2025 года.

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