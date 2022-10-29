«Вот это паровоз!»: Рыбак поймал 16-килограммового сазана в Оби под Новосибирском. Фото: предоставлено Максимом Веричем.

Житель Новосибирска Максим Верич выловил гигантского сазана из Оби. Об этом рыбак рассказал КП-Новосибирск.

– Вес сазана – 16 килограммов. Поймал его на спиннинг накануне вечером, 28 октября в районе Спирино, – поделился сибиряк.

Максим добавил, что из гиганта приготовит разные блюда:

– Буду и жарить, и в духовке запекать, – сказал Максим.

Рыбак опубликовал фото улова в соцсетях. Его по достоинству оценили другие любители рыбалки:

– Вот это паровоз!

– Ну и монстр! – удивились сибиряки.

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