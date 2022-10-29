«Вот это паровоз!»: Рыбак поймал 16-килограммового сазана в Оби под Новосибирском. Фото: предоставлено Максимом Веричем.
Житель Новосибирска Максим Верич выловил гигантского сазана из Оби. Об этом рыбак рассказал КП-Новосибирск.
– Вес сазана – 16 килограммов. Поймал его на спиннинг накануне вечером, 28 октября в районе Спирино, – поделился сибиряк.
Максим добавил, что из гиганта приготовит разные блюда:
– Буду и жарить, и в духовке запекать, – сказал Максим.
Рыбак опубликовал фото улова в соцсетях. Его по достоинству оценили другие любители рыбалки:
– Вот это паровоз!
– Ну и монстр! – удивились сибиряки.
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