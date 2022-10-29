В Новосибирске у НОВАТа вновь откроют каток знаменитой формы. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске у НОВАТа к Новому году вновь откроют каток. Он прославился своей необычной формой. Некоторые сочли её скандальной. В этом сезоне знаменитый каток зальют в городе четвертый раз.

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в этом году на катке усилят украшения. Власти заблаговременно закупили новогоднее оформление для нового сезона.

Точная дата открытия катка у НОВАТа пока неизвестна. По словам вице-мэра, зависит она от погодных условий.

По информации МАУ «Стадион», стоимость посещения катка останется такой же, как в прошлом сезоне. Со своими коньками вход на каток свободный.

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