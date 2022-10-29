В Новосибирске у НОВАТа вновь откроют каток знаменитой формы. Фото: мэрия Новосибирск.
В Новосибирске у НОВАТа к Новому году вновь откроют каток. Он прославился своей необычной формой. Некоторые сочли её скандальной. В этом сезоне знаменитый каток зальют в городе четвертый раз.
Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в этом году на катке усилят украшения. Власти заблаговременно закупили новогоднее оформление для нового сезона.
Точная дата открытия катка у НОВАТа пока неизвестна. По словам вице-мэра, зависит она от погодных условий.
По информации МАУ «Стадион», стоимость посещения катка останется такой же, как в прошлом сезоне. Со своими коньками вход на каток свободный.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер