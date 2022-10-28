Эксперт рассказал, как найти бомбоубежище в Новосибирске

По его словам, укрытия есть практически в каждом жилом доме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев рассказал, как найти бомбоубежище в Новосибирске. По его словам, любое подземное пространство может стать укрытием — все зависит от типа угрозы. Например, при выбросе хлора, который тяжелее кислорода, под землей лучше не прятаться. Аналогично и при наводнении.

— Нужно помнить, что чем выше этажность здания, то тем ниже будет уровень радиации там, — пояснил Юрий Перязев КП-Новосибирск.

По его словам, укрытием может стать подвал в жилом доме или же подземная парковка.

— Надо обязательно знать и уметь правильно действовать по сигналам гражданской обороны, — подчеркнул Перязев.

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